Liguria,25 indagati per spese pazze

Chiesto il rinvio a giudizio per 25 politici indagati di peculato e falso per le "spese pazze" in regione Liguria tra il 2010-2012. Tra questi l'attuale assessore allo Sviluppo economico e vicesegretario nazionale della Lega Nord Edoardo Rixi, il presidente del Consiglio regionale Francesco Bruzzone (Lega), l'ex vicepresidente Michele Boffa (Pd), l'ex capogruppo Pd Antonino Miceli e l'ex presidente del Consiglio regionale Rosario Monteleone (Udc).