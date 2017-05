Jolly Nero, ira dei parenti delle vittime della strage: "Assassini"

"Assassini, assassini. Avete ammazzato 9 persone, non finisce qui". E' lo sfogo urlato ai magistrati in aula dai parenti di alcune vittime dopo la lettura della sentenza sulla strage al porto di Genova. Le accuse dei parenti erano rivolte in modo particolare al comandante della Jolly Nero, Roberto Paoloni, che, presente in aula, si è allontanato inseguito dai familiari trattenuti dai loro avvocati.