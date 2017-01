Imperia, era in malattia: arrestato con un complice per rapina

Due uomini sono finiti in manette nell'imperiese perché ritenuti responsabili di quattro rapine in altrettanti esercizi commerciali della zona. Uno dei due, dipendente di una ditta di pulizie, non si era presentato al lavoro dicendo di essere malato. A tradirli è stata l'auto di proprietà del finto malato, usata per la fuga dopo le rapine.