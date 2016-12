Imperia, disagi per maltempo: frana sulla statale del Col di Nava

Una nuova frana, dopo quella di giovedì mattina, si è abbattuta, in serata, sulla statale 28 del Col di Nava, che adesso è chiusa in due punti. Il traffico con il Piemonte, dunque, è bloccato. Decine gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Imperia. Tra smottamenti e allagamenti quasi tutto l'entroterra di Imperia è in ginocchio, a causa del maltempo.