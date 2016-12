Spuntano altri "premi scandalo" in Comune a Genova. Tre dirigenti, imputati per omicidio colposo e falso nel processo per l'alluvione del 2011 che provocò la morte di sei donne, sono stati premiati per obiettivi raggiunti. Nelle scorse settimane altri quattro dirigenti avevano ricevuto riconoscimenti per la prevenzione idrogeologica solo pochi giorni prima della nuova alluvione.