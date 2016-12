Genova, il prefetto rinvia il pagamento delle cartelle esattoriali di... 24 ore

14:11 - Genova è in piena emergenza. I cittadini, armati di pale e tanta pazienza, lavorano instancabilmente per liberare dal fango case e strade. E anche la Prefettura viene incontro alla popolazione. Il termine utile per il pagamento delle cartelle esattoriali è infatti stato spostato. Peccato solo che il prefetto, Fiamma Spena, assecondando la richiesta in tal senso di Equitalia, abbia concesso ai genovesi solo 24 ore in più.