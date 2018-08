Genova, Autostrade per l'Italia: nuovo fondo a favore delle vittime

Autostrade per l'Italia ha annunciato di aver istituito un nuovo fondo per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. La società ha risposto così all'appello lanciato sulla piattaforma Change.org. Queste risorse, si legge in una nota, si aggiungono allo stanziamento nei confronti del Comune di Genova annunciato nella conferenza stampa di sabato per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati.