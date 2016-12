Detenuto a Genova, evade dall'ospedale dopo intervento al cuore

Un 54enne di Meda, nel Milanese, detenuto del carcere genovese di Marassi in attesa del processo, è evaso dall'ospedale di Arenzano dopo aver subito un intervento al cuore. L'uomo, Umberto Palazzolo, secondo gli agenti penitenziari potrebbe essere in Francia. Palazzolo era stato arrestato il 10 aprile mentre si stava imbarcando per Barcellona: ricercato per scontare una pena per vecchi reati, era stato sorpreso con hashish, cocaina e marijuana.