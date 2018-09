Crollo ponte, membri del Provveditorato non rispondono al magistrato

Antonio Brencich, membro del comitato tecnico che approvò il progetto di retrofitting del ponte Morandi, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm che indaga sul crollo di Genova. Prima di lui un altro membro del comitato tecnico del Provveditorato, Salvatore Bonaccorso, aveva deciso di non rispondere. "L'inchiesta è in una fase primordiale e quindi non è ancora opportuno parlare", hanno affermato i legali dei due indagati.