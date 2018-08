Crollo ponte, Di Maio: no elemosine da Autostrade, avanti con revoca

"Sia ben chiaro, lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto". E' quanto scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook, replicando alle dichiarazioni dell'a.d. Castellucci. "L'unica strada che il governo seguirà - ha affermato - è quella di andare avanti con la procedura di revoca. Le loro scuse servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore".