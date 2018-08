Crollo ponte, camion perde carico: traffico in tilt a Genova

In una Genova dove la tenuta del traffico è molto fragile a causa dell'A10 interrotta dal crollo del ponte Morandi, un camion ha perso parte del carico in lungomare Canepa mandando il traffico in tilt. Sul posto la polizia locale ma ci sono code in entrambe le direzioni. Intasata anche l'elicoidale, per i mezzi provenienti o diretti in porto o verso il casello di Genova Ovest. Coda anche in uscita al casello di Genova Ovest.