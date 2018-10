Crollo ponte a Genova, gip riapre parte strada sotto moncone | Sfollati: "Meglio far ricostruire ad Autostrade"

Sfollati: "Coinvolgere Autostrade sarebbe stato meglio" - "Per noi coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". Così, in un'intervista a Rtl 102.5, il portavoce del Comitato sfollati di via Porro Franco Ravera, sottolineando come la decisioni derivi da quello che ritiene "uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova". Per quanto riguarda il decreto, dentro "non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze. Rischiamo di star fuori casa per anni".



"Riapertura strada è primo passo, ma non è sufficiente" - "Il sindaco Bucci - ha commentato Emilio Rizzo, uno dei portavoce del comitato Oltre il ponte, - ci ha parlato di venerdì, ma preferiamo non avere date o annunci fino a che non ci sono notizie certe. Questo è comunque un passo avanti ma non è sufficiente, le nostre richieste per la vallata sono anche altre". Tra le richieste presentate dai comitati cittadini ci sono la riapertura di altre strade, come via Fillak e via Perlasca, il potenziamento degli ospedali Celesia e Gallino e la certezza di risorse economiche per aiutare popolazione e imprese.