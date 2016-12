Crollo nel Savonese,quattro i morti

E' salito a quattro morti il bilancio dell'esplosione di una palazzina ad Arnasco, in provincia di Savona. Lo rendono noto i vigili del fuoco sul posto. Una donna ferita gravemente è in ospedale, mentre sotto le macerie ci sarebbe ancora un uomo. "Non ho mai visto una cosa del genere se non nei film, ci sono anche delle case con vetri distrutti", ha detto il sindaco Alfredo Gallizia.