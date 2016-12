Corini, frase "inchioda" sorella

"Tu l'hai capito che se io non avessi sedato Marco, quel giorno lui non sarebbe morto?". E' una delle frasi riportate nell'ordinanza di custodia cautelare che, secondo la procura de La Spezia, inchioderebbero Marzia Corini. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato per la morte del fratello, l'avvocato Marco Valerio Corini, morto il 25 settembre, secondo l'accusa dopo un'iniezione di oppiacei.