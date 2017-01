Bufera sul presidente del Parco 5 Terre: "Sterminio genera turismo" | E' polemica

"Così non possiamo continuare, stiamo per esplodere", aveva detto Alessandro già nel 2016, commentando treni stipati, code impossibili, sentieri presi d'assalto con rischi per la sicurezza delle persone e del territorio delle Cinque Terre. Ma la metafora amara utilizzata dal presidente del parco, con Auschwitz a rappresentare lo sfruttamento dei luoghi "sacri" per profitto, ha scatenato una bufera, con centinaia di commenti e inviti a scusarsi. A cominciare dagli insegnanti, che hanno sottolineato che portare i ragazzi a visitare i lager non sia turismo.



Alla fine il post, più volte segnalato, è stato rimosso dagli amministratori di Facebook. "Non era mia intenzione offendere. Ho scelto un tema così forte perché l'argomento sollevato, il turismo indirizzato in massa verso i luoghi sacri, non trova coscienze attente. Se proprio non vogliamo parlare dei campi di sterminio (ho visto selfie divertiti sotto la scritta Arbeit macht frei, persino dei saluti romani) - ha spiegato in seguito - si veda allora cosa accade con il turismo religioso. E cosa si fa delle Cinque Terre o di Venezia. Se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa".



Il presidente, già contrammiraglio della Capitaneria di porto, ha ulteriormente spiegato il suo pensiero. "Il turismo non è sempre buono se consuma tutto, se distrugge. Però si riabilita se crea profitto". Sono quasi tre milioni i turisti ogni anno nei cinque borghi spezzini, dove i residenti non arrivano a 5mila. Alessandro aveva lanciato l'allarme sulla necessità di regolare i flussi, sino a parlare di numero chiuso.