Allerta maltempo in Liguria: frane a Genova, migrante disperso in fiume a Ventimiglia

Migrante disperso in un fiume a Ventimiglia: sospese le ricerche - A Ventimiglia un migrante che sarebbe stato travolto dalle acque del fiume Roja mentre cercava riparo con altri due immigrati su una piattaforma di cemento, dopo avere trascorso la notte in una feritoia sotto un ponte a Roverino. Le ricerche dell'uomo si sono concluse intorno alle 17. L'auspicio è che il migrante sia riuscito a mettersi in salvo e che sia scappato per paura di essere arrestato o respinto. Tuttavia, è molto probabile che il corpo sia rimasto incagliato o che sia stato trasportato fino al mare dalla piena.



Frane nell'Imperiese - Le piogge che hanno investito la Liguria hanno provocato frane nell'Imperiese dove sono state chiuse alcune strade, tra le quali la statale 28 nei pressi di Pontedassio. Due smottamenti si sono verificati anche tra Perinaldo e Vallebona e hanno interessato la strada tra Seborga e Negi e una strada privata al di sotto della chiesa di Isolabona. In entrambi i casi sono intervenuti gli uomini della locale protezione Civile.



Pontedassio, strada chiusa per smottamenti - A Pontedassio, nell'immediato entroterra di Imperia, due macigni sono scesi dalla parete rocciosa, ingombrando parte della carreggiata della vecchia statale 28 che è stata chiusa al traffico a scopo precauzionale, visto il movimento franoso ancora in corso. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco. Soltanto per un caso fortuito, in quel momento non transitavano veicoli nella zona.