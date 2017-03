Albero cade su due auto in strada, due feriti a Ventimiglia

Un albero si è abbattuto su due auto in movimento in serata sulla statale 20 del Col di Tenda in frazione Porra, a Ventimiglia. Due persone sono rimaste in modo lieve. Una delle vetture è sbandata ed è uscita di strada rimanendo su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco e personale sanitario del 118. La strada è stata interrotta in entrambe le direzioni di marcia, per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.