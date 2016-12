10:21 - Nel primo pomeriggio arriverà a Genova il premier Matteo Renzi per le ultime operazioni che porteranno Costa Concordia nel porto del capoluogo ligure. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. "Ci tiene e credo sia giusto che il premier sia presente per condividere una operazione molto difficile anche per il mio ministero", ha sottolineato.