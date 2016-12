11:10 - Avevano pensato a tutto, o quasi. Che non ci fossero telecamere che li inquadrassero mentre assaltavano il bancomat, che nessuno li notasse durante il colpo all’interno del tribunale di Sanremo, nel maggio scorso, ma questi due criminali non hanno fatto i conti con le telecamere disseminate nella zona. E i carabinieri di Imperia e Sanremo sono riusciti da questi fotogrammi, con l’aiuto di una traccia di dna lasciata sul luogo del colpo, a dare un nome a due tra i quattro responsabili del furto al tribunale della città sanremasca.



Uno smacco quello di colpire proprio nel cuore della giustizia locale che i carabinieri non potevano e non volevano lasciare impunito. E così si sono messi testa bassa a lavorare. Una indagine difficile, certosina che ha dato i suoi risultati. E’ soddisfatto il colonnello Luciano Zarbano arrivato nel capoluogo ligure neanche da un anno e che già ha dato una dura sferzata nella lotta alla criminalità. Ora gli investigatori stanno cercando di identificare anche gli altri due componenti della banda, ma i due arrestati negano tutto e non collaborano.