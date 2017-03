Legittima difesa, Sicignano: "Lo Stato è incapace di fare una legge seria"

"Sono stato a portare la mia vicinanza a Mario, perchè so come si può sentire: la mia vita infatti da quel giorno è cambiata", così Francesco Sicignano, il pensionato 66enne di Vaprio D'Adda, che nel 2015 uccise un ladro albanese, entrato a casa sua per derubarlo. "Lo Stato ti abbandona e non è capace di fare una legge seria, con una pena certa; paghiamo delle persone per non farci rispettare: non possiamo infatti accettare che uno entri in casa mia e li vengano pagati anche i danni", ha poi aggiunto.