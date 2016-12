Vigili assenti, Marino: pene esemplari L'Inps: pronti a controlli a metà costo

11:21 - Il sindaco di Roma, parlando delle tante assenze per "malattia" dei vigili della Capitale nella notte di San Silvestro, non ha escluso possibili licenziamenti. "Certamente bisogna con severità, ma non con astio e risentimento, controllare esattamente quello che è accaduto", ha detto Ignazio Marino. "Servono pene esemplari e altamente severe", ha sottolineato. L'Inps disponibile a fare controlli sulle assenze degli statali a metà costo.

Marino ha poi proseguito: "Con una percentuale che si avvicina al 90% credo sia difficile immaginare che sia casuale. O c'è un'epidemia di cui le autorità sanitarie italiane non sono ancora a conoscenza, e mi sembra assai improbabile, oppure è stata un protesta organizzata e un'azione negativa nei confronti della città. Credo che questo umili il corpo della polizia locale, l'amministrazione e faccia fare una brutta figura alle tante persone che in Campidoglio ogni giorno si impegnano".



Uil: "Pronti a portare il caso in tribunale" - La Uil, intanto, va al contrattacco. "Allerteremo i nostri studi legali - ha annunciato Francesco Croce - perché il danno d'immagine è gravissimo e non può rimanere senza conseguenze. Daremo loro i dati diffusi e tutto il materiale a nostra disposizione. E' stata data una visione del Corpo irreale e lesiva della sua dignità. Siamo pronti a portare nelle aule di Tribunale chi ha infangato il Corpo Municipale".



Comandante della polizia locale: "Accertamenti a tappeto" - "Abbiamo avviato un accertamento a tappeto su queste realtà, abbiamo avuto autorevoli contatti con la funzione pubbliche e in queste ore c'è una task force deputata ad accertare documentalmente quello che è successo". Così il comandante della polizia locale di Roma Capitale Raffaele Clemente.



Marino minaccia licenziamenti

Salvini a Renzi: "Con Jobs Act illicenziabili" - Ad alimentare la polemica è il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che su Facebook scrive: "Vigili assenti a Roma, linea dura del governo" dice Renzi. Ma se hanno tolto dal Jobs Act la possibilità di licenziare i fannuloni pubblici solo una settimana fa!!!!!!!! Questo tizio non è normale... L'hashtag di Renzi #Buon2015? Sarà vero solo se andrà a casa".



Inps: "Pronti a controlli su assenze" - "Il sistema delle Asl ha a bilancio 70 milioni per i controlli nell'ambito del pubblico impiego, noi siamo pronti a farlo alla metà del costo". Così fonti Inps in merito alle verifiche sulle assenze per malattia. Ciò avverrebbe, si spiega, grazie a "un sistema di data mining e all'archivio dei certificati online di cui l'Istituto ha la gestione".