Vaticano, Papa Francesco visiterà zone colpite dal terremoto

Papa Francesco ha confermato che visiterà le zone colpite dal terremoto. "Non l'ha fatto finora per non intralciare le operazioni di soccorso, ma verrà", ha detto il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, che insieme al primo cittadino di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e al vescovo di Ascoli Giovanni D'Ercole ha preso parte all'udienza generale in piazza San Pietro, per poi incontrare brevemente il pontefice.