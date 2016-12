Ultrà, Genny 'a carogna condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione

E' stato condannato a due anni e due mesi di reclusione Gennaro De Tommaso, noto come Genny 'a carogna, capo ultrà del Napoli. La pena è stata decisa, senza sospensione condizionale, per le violenze avvenute il 3 maggio 2014 alla finale di Coppa Italia, a Roma. Si tratta di episodi non legati a quelli che sfociarono nella morte del tifoso partenopeo Ciro Esposito.