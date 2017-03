Terremoto, protesta allevatori Coldiretti davanti a Montecitorio

Sono già centinaia gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti giunti a Roma dalle aree terremotate di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio per protestare davanti al Parlamento. I manifestanti hanno portato con loro anche alcune pecore sopravvissute al crollo delle stalle. Su uno striscione si legge: "Ho perso gli animali, non la dignità". In piazza Montecitorio sono scesi anche i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma.