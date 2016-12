Terremoto, la rappresentazione in 3D della scossa delle 3.36 che ha devastato il Centro Italia

Il terremoto delle 3.36 visto da vicino? Lo presenta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in un video nel quale ricostruisce in 3D la propagazione delle onde sismiche sul territorio naturale, a partire dall'epicentro, il territorio reatino di Accumoli e Amatrice, nella notte del 24 agosto.

I colori aiutano a capire quanto è avvenuto in quella notte nel Centro Italia: le onde di colore blu indicano che il suolo si sta muovendo velocemente verso il basso; quelle di colore rosso indicano che il suolo si sta muovendo verso l'alto. Ogni secondo dell'animazione rappresenta un secondo in tempo reale.



La velocità e l'ampiezza delle onde sismiche dipende dalle caratteristiche della sorgente sismica, dal tipo di suolo che attraversano e anche dalla topografia. Esse, quindi, non si propagano in maniera uniforme nello spazio e luoghi posti alla stessa distanza dall'epicentro risentono del terremoto in maniera completamente diversa.