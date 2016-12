Terremoto, acqua non potabile ad Amatrice: il sindaco ne vieta l'uso

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha vietato l'utilizzo dell'acqua corrente nel Comune reatino perché il terremoto ne ha compromesso la potabilità. Alla società Sogea è stato disposto di "effettuare tempestivamente tutte le operazioni necessarie per risolvere la situazione: le analisi devono comprendere tutti i parametri risultati non conformi". Appositi cartelli sono stati affissi per avvertire la popolazione.