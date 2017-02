Taxi, a Roma stop del servizio per il sesto giorno: presidio a Montecitorio

Continua la protesta dei tassisti : per il sesto giorno consecutivo il servizio taxi è fermo a Roma. In tanti, provenienti da tutta Italia , si sono radunati in piazza Montecitorio in occasione della discussione alla Camera del Milleproroghe contenente un emendamento che, secondo la categoria, deregolamenta il settore. Alle 15 è previsto l'incontro tra i sindacati e il ministro dei Trasporti , Graziano Delrio.

Uno striscione recita: "Il servizio pubblico taxi non è in vendita". La maxiprotesta nella Capitale era stata annunciata già lunedì: secondo i tassisti il testo all'esame del Parlamento spiana la strada ai servizi alternative come Uber, la multinazionale del noleggio privato.



Nencini: "Norme obsolete, ok tutele ma più concorrenza" - "Il tavolo di confronto serve proprio per discutere delle questioni di merito e cercare un punto di equilibrio, premesso che una regolamentazione risoluta del settore è indispensabile". Lo ha detto il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, aggiungendo: "Le norme che regolano il sistema risalgono a una ventina di anni fa mentre nel frattempo è cambiato il mondo della mobilità. Il mercato in parte si è già aperto, ma in maniera distonica rispetto alle norme in vigore e questo dimostra che c'è bisogno di una nuova regolamentazione, che possa sì favorire la creazione di posti di lavoro, ma regolari e non abusivi".