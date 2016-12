Strangolata e poi bruciata, Sara Di Pietrantonio: "Ho paura che il mio ex mi ammazzi"

" Ho paura che mi ammazzi ". Sembra una premonizione quella che Sara Di Pietrantonio rivelò al suo nuovo fidanzato, Alessandro Giorgi, una settimana prima del delitto. Quella frase venne fuori il giorno in cui Vincenzo Paduano la sorprese con Giorgi: la strattonò e la obbligò a salire in auto, chiedeva spiegazioni. Non riusciva ad accettare la fine della loro storia. Così il 28 maggio, dopo averlo ricevuto a casa, Sara gli ribadì che voleva troncare .

Covava molta rabbia e dopo quelle parole Paduano decise di agire: chiese uno spray urticante a un suo ex collega, che dovrà essere riascoltato dagli inquirenti. Voleva tramortirla in qualche modo.



Nonostante la tanica di benzina in auto, lo spray al peperoncino, il tentativo di costruirsi un alibi lasciando il cellulare al lavoro e affermando che si trovava in quella zona poiché era stato con una prostituta, il gip non ha accolto la premeditazione. Ma oggi ci sarà un vertice in Procura per fare il punto sulle indagini. Mentre verrà dato il nullaosta per la restituzione della salma dopo l'autopsia.