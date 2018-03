"Volevo una vita migliore per le mie figlie, un padre migliore e questo mi ritrovo". Sono drammatici gli ultimi messaggi vocali che Antonietta Gargiulo, ancora in ospedale dopo che il marito Luigi Capasso l'ha ferita a colpi di pistola, prima di uccidere Alessia e Martina e suicidarsi, aveva inviato a un'amica. "Dice che viene a prendere il caffè e parcheggia di traverso con l'auto di fronte al portone: non viene a prendere il caffè, è un atto intimidatorio", aggiunge la donna negli audio che sono stati trasmessi in esclusiva da Quarto Grado. La 39enne si sentiva braccata dal carabiniere e così si sfogava.