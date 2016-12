Sisma, Renzi: impegno ma per Casa Italia non basta un anno

"Raccontano se si facesse tutto il possibile la natura non colpirebbe. Non è vero". Lo dice Matteo Renzi parlando del terremoto che ha colpito il Centro Italia. "Abbiamo scelto Vasco Errani non perché è del Pd ma perché ha dimostrato in Emilia Romagna che è possibile coinvolgere la gente per ricostruire". Quanto ai tempi per la ricostruzione "per Casa Italia non basterà un anno ma a nome del governo abbiamo preso un impegno", afferma il premier.