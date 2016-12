Sisma, Alfano sui luoghi del disastro: "I soccorritori hanno salvato 215 persone, un vero miracolo laico"

I soccorsi nelle Marche e nel Lazio hanno "funzionato alla perfezione e hanno compiuto un miracolo laico". A dirlo è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, in visita ad Arquata del Tronto. "Hanno salvato 215 persone - ha aggiunto - un risultato incredibile che rappresenta un momento di luce in questo buio immenso di dolore". Ed è "stato fatto tutto quanto agli uomini è possibile fare".

Il titolare del Viminale ha poi delineato quella che sarà la ricostruzione. Per consentire a chi è stato colpito dal terremoto di tornare nella propria casa e per consentire ai borghi distrutti di tornare a essere popolati - ha aggiunto - "noi ce la metteremo tutta: i soldi abbiamo già iniziato a metterli ieri, tutti quelli che serviranno li troveremo, non mancherà un centesimo per completare la ricostruzione e far sì che nessuno lasci questi splendidi luoghi". "Nessuno deve lasciare la propria patria", conclude, "quella dove sono nati i suoi genitori".