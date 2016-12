Severino Antinori torna ai domiciliari, il giudice: "Ha violato l'obbligo di dimora"

Severino Antinori, imputato per un presunto prelievo forzato di ovuli a una giovane infermiera spagnola, si è visto aggravare la misura cautelare: è tornato agli arresti domiciliari nella sua casa a Sabaudia, sulla costa laziale, per aver violato due volte in tre giorni l'obbligo di dimora. Antinori è stato sorpreso dalla finanza a Roma e dalla figlia. Lo ha deciso, su richiesta del pm, il tribunale di Milano.