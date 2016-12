Roma, visita a sorpresa di Papa Francesco nel Villaggio Sos Bambini

Papa Francesco si è recato in visita a sorpresa nel Villaggio Sos Bambini in zona Boccea, a Roma. La struttura opera nel territorio dal 1987 e accoglie temporaneamente bambini in condizioni di disagio personale, familiare e sociale. La visita del Pontefice rientra nei "venerdì della misericordia" programmati nell'arco dell'anno giubilare.