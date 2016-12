Roma, si rifiuta di pagare la sosta: accoltellato da un parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo ha aggredito con un coltello una coppia di coniugi nel quartiere Parioli di Roma , pretendendo il pagamento per la sosta. L'uomo, un 58enne già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha ferito il marito che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. L'aggressore è stato immediatamente bloccato dalla polizia, intervenuta sul posto su segnalazione della moglie del ferito.

La vittima dell'aggressione si sarebbe rifiutata di pagare l' "offerta" al parcheggiatore abusivo che pretendeva di essere pagato con un paio di euro per sorvegliare l'auto in via Ruggero Fauro, nel cuore dei Parioli. All'aggressore potrebbe essere dunque contestata la tentata estorsione.



Un analogo caso si è verificato a Firenze, dove una 50enne è stata prima offesa e poi picchiata sul volto con un ombrello da un parcheggiatore abusivo, perché non aveva voluto pagarlo. E' accaduto in piazza del Cestello, nella zona dell'Oltrarno a Firenze. L'uomo, che secondo la vittima parlava con accento campano, è scappato dopo l'aggressione.