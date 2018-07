21 luglio 2018 16:53 Roma, scritta omofoba sul conto: locale licenzia cameriere dopo le polemiche In seguito alla denuncia del Gay Center sul caso di una coppia, il ristorante ha preso provvedimenti nei confronti del dipendente

Un preconto con una scritta omofoba che con tutta probabilità non doveva finire nelle mani dei clienti, ma che è comunque arrivato loro, lasciandoli sconcertati. Brutta avventura per una coppia gay di ventenni che si è recata in un ristorante in zona San Giovanni, a Roma, per cena, come denunciato dal Gay Center. Dopo le polemiche, il locale ha comunicato di aver licenziato il cameriere: "Un atto inqualificabile".

I fatti. La coppia ordina dei primi, chiedendo di sostituire dalla carbonara il pecorino con il parmigiano. Il cameriere prende nota... con un'aggiunta omofoba. Alla fine della cena, infatti, su quel tagliando si legge: "No pecorino, sì frocio". I ragazzi fanno notare all'inserviente che quella scritta non è divertente, ma il cameriere ridendo si giustifica parlando di un errore del computer, continuando, però, a prenderli in giro. Interviene anche la proprietaria, ribadendo il problema tecnico e cercando di minimizzare: dopo trenta minuti di discussione, senza chiedere scusa, offre la cena.



I due giovani hanno quindi prima denunciato l'accaduto al sito Lgbt Bitchyf e poi al numero verde 800713713 del Gay Help Line per chiedere supporto legale. "Quanto accaduto è un fatto molto grave - ha commentato Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce Gay Center. - Non ha nulla di divertente: non è accettabile che una coppia gay non possa andare in un ristorante nel centro della Capitale senza venire offesa e rovinarsi la serata". E l'appello finale al sindaco: "Chiediamo alla Raggi di revocare la licenza al ristorante e valutare anche le sanzioni da adottare. I ristoranti sono dei locali con licenza pubblica e pertanto azioni discriminatorie non possono essere consentite. Inoltre, invitiamo sin da subito tutti i cittadini e turisti a boicottare tale locale".