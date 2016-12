Al telefono con un'amica ha urlato distintamente "Aiutatemi" e poi la chiamata si è interrotta e di lei non si è saputo più nulla. Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di una studentessa cinese, Zhang Yao, 20 anni, arrivata a Roma lo scorso marzo per studiare all'accademia di belle arti di via di Ripetta. Lunedì è sparita nel nulla, dopo aver ritirato il permesso di soggiorno all'ufficio immigrazione della questura in via Patini. Sono stati gli amici a denunciarne la scomparsa.