Roma, rogo in hotel: evacuato

Momenti di paura per un incendio nell'hotel Assisi a Roma. Le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato del palazzo e sono rimaste confinate lì mentre il fumo ha invaso tutti gli altri piani. In via precauzionale l'intero stabile è stato evacuato. L'hotel Assisi è una struttura di cinque piani in via dei Mille, a due passi dalla Stazione Termini.