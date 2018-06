Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: "Giornata storica"

"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente, dopo anni, viene aperta la stazione di San Giovanni della metro C". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la nuova stazione, spiegando che "portiamo a compimento parte di una grande opera infrastrutturale in una cornice magnifica: una stazione museo. Roma, vetrina d'Italia, comincia a correre verso il futuro e anche l'Italia deve esserne orgogliosa".