Roma, paura per Pippo Franco: perseguitato per mesi dalla colf

Disavventura per Pippo Franco. Secondo quanto riportato da "Repubblica", l'attore e sua moglie sono stati perseguitati per mesi dalla sua colf e da alcuni complici. Attraverso appostamenti e minacce telefoniche, questi avevano fatto credere al comico di essere finito nel mirino di una gang, in modo da convincerlo ad assumere un loro amico come giardiniere-guardiano.