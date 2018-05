Roma, Parioli: morto in casa con scritta "mi vendicherò" su corpo

Giallo nel quartiere romano dei Parioli: un giovane di 22 anni è stato trovato morto in casa con una inquietante scritta in rossetto sul corpo: "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". E' successo martedì in viale di Villa Grazioli: a trovare il ragazzo, nella camera in cui aveva dormito, i genitori che agli agenti hanno raccontato che il giovane era rientrato la sera prima a casa con la fidanzata, poi sparita. I due avevano problemi di dipendenza.

I due giovani avevano trascorso la serata insieme prima di rientrare a casa. Proprio in quell'appartamento il ragazzo è stato trovato cadavere dopo che i genitori attorno a mezzogiorno hanno lanciato l'allarme perché non riuscivano a contattarlo. La ragazza invece non era in casa perché si sarebbe allontanata alle prime ore del mattino. Per questo motivo è indagata per omicidio colposo: la giovane è stata ascoltata dagli investigatori e c'è il sospetto che possa essere stata lei a portare il metadone nell'appartamento. Metadone che avrebbe causato l'overdose fatale per il giovane.



Il pm Mario Dovinola ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia sul giovane, che aveva problemi di tossicodipendenza, che verrà svolta presso l'istituto di Medicina legale della Sapienza. Il magistrato ha chiesto anche di svolgere una serie di esami tossicologici.