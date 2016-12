Roma, maltrattavano e sedavano paziente: denunciate tre infermiere

Tre infermiere dell'ospedale San Filippo Neri di Roma sono state denunciate per aver maltrattato un'anziana paziente e per averle somministrato sedativi non necessari. La vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri del Nas, è stata riferita dalla figlia di una donna ricoverata il 5 ottobre nel reparto di cardiologia a seguito di un delicato intervento chirurgico.