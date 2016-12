Roma, la Muraro consegna a commissione Ecomafie dossier mille pagine

Un faldone di circa un migliaio di pagine con report, documenti e mail. E' il dossier che l'assessore all'Ambiente, Paola Muraro, ha consegnato lunedì in commissione Ecomafie al termine della sua audizione. Si tratta di materiale che sarà visionato dalla Procura che indaga sul business dello smaltimento dei rifiuti nella Capitale. La Muraro, per 12 anni consulente, avrebbe fornito la documentazione per gli anni tra il 2013 e il 2015.