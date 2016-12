Roma, infermiere del Fatebenefratelli abusa di una paziente: arrestato

Avrebbe abusato di una turista molestandola nel pronto soccorso dell'ospedale romano Fatebenefratelli. Per questo un infermiere di 36 anni, Armando Renzitelli, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e si trova ai domiciliari. Le indagini sono partite a luglio dopo la querela presentata da una straniera di 23 anni, finita in ospedale in forte stato di ebbrezza. La giovane ha raccontato che, al suo risveglio, l'uomo la stava molestando.

Secondo il racconto della giovane, la notte del 5 luglio 2014, Renzitelli l'avrebbe immobilizzata legandole le braccia alla lettiga del Pronto soccorso con un cavo dell'apparecchio per la misurazione della pressione. Poi l'avrebbe molestata.



Il 36enne sarebbe stato già rinviato a giudizio per un caso analogo accaduto nel 2009.



Candidato al Parlamento con Forza Nuova - Renzitelli è legato al partito di estrema destra Forza Nuova, con il quale è stato anche candidato alla Camera alle elezioni del 2013. "Ho a cuore le nostre radici cristiane, l'amore per la patria e la salvaguardia della famiglia - diceva in un videomessaggio diffuso in Rete -. Sono un infermiere e non un politico come tutti quelli che fino a oggi hanno rubato e continuano a rubare dalle nostre tasche".