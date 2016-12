Roma, è morto il fratello di Alfredino Rampi: stroncato da un infarto

E' morto il fratello di Alfredino Rampi , il bambino di 6 anni morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Vermicino , vicino Frascati. Riccardo Rampi aveva 36 anni e sarebbe stato stroncato da un infarto mentre festeggiava in discoteca l'addio al celibato di un amico. Inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo era cardiopatico, ma sono stati comunque disposti gli esami tossicologici.

Sabato era nel locale con alcuni amici, ma a un certo punto non si è sentito bene. Camminava barcollando e cercava di appoggiarsi alle colonne della sala. Dopo essere uscito dall'ingresso è caduto e chi era vicino a lui ha chiamato il 118. L'ambulanza è arrivata in tempi brevi dal vicino ospedale Sant'Eugenio, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Riccardo Rampi lascia la moglie e due figlie.