Roma, auto travolge uno scooter in via Nomentana: morti un bimbo e il suo papà

15:04 - Incidente mortale a Roma dove martedì sera un automobilista romeno ha centrato in pieno uno scooter sul quale viaggiavano un papà di 38 anni e il figlio di 7. Il piccolo Cristian è morto sul colpo mentre Stefano De Amicis, che è uno steward dell'Olimpico, è deceduto all'ospedale Sant'Andrea, dove era stato ricoverato. I due stavano tornando a casa dopo la partita Roma-Bayern di Champions League. L'autista è indagato per omicidio colposo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in via Nomentana, in zona Mentana. Padre e figlio stavano tornando a casa a bordo di un T-Max quando sono stati travolti dall'auto guidata da un romeno di 40 anni, incensurato, che in curva ha invaso la corsia opposta e li ha centrati. Il bimbo avrebbe compiuto 8 anni tra pochi giorni.



Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente della macchina e due connazionali che viaggiavano con lui. I tre stranieri sono stati ricoverati in ospedale.