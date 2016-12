Roma, anziane sorelle vivevano da povere ma custodivano un tesoro

Nonostante vivessero in condizioni degradate, senza nessuno che si prendesse cura di loro, due sorelle di 93 e 80 anni, custodivano in casa un vero e proprio tesoro in denaro contante. A trovarlo le forze dell'ordine intervenute dopo la telefonata dei vicini di casa, che da alcuni giorni non riuscivano a contattare le due anziane. Nell'appartamento gli agenti hanno trovato le sorelle in gravi condizioni di salute e anche 200mila euro.

Insieme ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia sono riusciti ad accedere all'interno, trovando le due donne riverse per terra e ormai stremate, non in grado di rialzarsi e di chiedere aiuto. Entrambe sono state soccorse e condotte presso il più vicino nosocomio, dove la più anziana, apparsa subito in condizioni particolarmente gravi, il giorno dopo è deceduta.



I poliziotti, subito dopo, hanno iniziato ad effettuare le indagini per identificarle e cercare di rintracciarne i familiari. Nella ricerca dei documenti d'identità, gli agenti hanno notato due sacche di stoffa all'interno delle quali, con loro grande sorpresa, hanno rinvenuto banconote per oltre 100mila euro.



Proseguendo il sopralluogo gli agenti hanno rinvenuto varie altre somme di danaro contante riposte in vari luoghi della casa, che hanno portato a quasi 200mila euro il danaro presente all'interno dell'appartamento, oltre a vari oggetti preziosi, tutto ciò in netto contrasto con le condizioni di degrado ed apparente povertà nel quale vivevano le due donne, in precarie condizioni igieniche ed in uno stato di abbandono.



Fino a ora, nonostante le ricerche effettuate, gli agenti non sono riusciti ad individuare parenti delle due donne e a risalire alla provenienza del danaro, forse derivante dai risparmi da loro accumulati negli anni. Gli agenti hanno provveduto ad attivare le idonee strutture, ed alla 80enne sopravvissuta, attualmente in stato confusionale, è stato nominato un amministratore di sostegno che ha provveduto a depositare la somma di danaro e gli altri oggetti di valore rinvenuti in un istituto bancario.