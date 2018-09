Roma, a fuoco un altro autobus dell'Atac: nessun ferito

A Roma un autobus dell'Atac è andato a fuoco mentre stava rientrando in un deposito in Via Aurelia Antica intorno alle ore 22 di lunedì. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e l'autobus è andato completamente distrutto. Non ci sono persone ferite o intossicate. Il conducente del mezzo aveva tentato di spegnere le fiamme con l'estintore.