Roma, 33enne pluripregiudicato ferito alle gambe da colpi di pistola

Un uomo di 33 anni è stato ferito con due colpi di pistola alle gambe in via dell'Archeologia, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. E' accaduto intorno alle 18. L'uomo, 33enne pluripregiudicato, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Casilino. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Un testimone avrebbe visto un uomo con un casco integrale allontanarsi dopo gli spari.