Rocca di Papa, famiglia intossicata da funghi: due morti

Sono morti due dei sei componenti di una famiglia ricoverati sabato in gravi condizioni in ospedale dopo aver mangiato funghi che avevano raccolto nei dintorni di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Si tratta dei due nonni: marito e moglie di 78 e 72 anni. In ospedale erano finite sei persone tra nonni, figlia e nipoti. A quanto ricostruito hanno accusato malori dopo aver raccolto e mangiato funghi.