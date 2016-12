Rebibbia, evaso detenuto 20enne

Un marocchino di 20 anni detenuto per una sentenza definitiva nel carcere romano di Rebibbia è evaso sabato dopo essere stato trasferito per accertamenti all'ospedale Sandro Pertini. Ne dà notizia il segretario dell'Osapp, Leo Beneduci. Il giovane, trasferito solo due giorni fa a Roma dal carcere di Viterbo per aver aggredito un agente penitenziario, aveva lamentato un dolore alla spalla. Durante la visita in ospedale si è dato alla fuga.